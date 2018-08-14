14.08.2018, 15:40

Трамп подписал рекордный оборонный бюджет. На что он будет потрачен?

 (51)
bbcrussian.com
EST 2
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Hanninen/Newspix24/SIPA

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, общий объем которого составляет 717 млрд долларов. Закон предусматривает, в частности, увеличение денежного довольствия военнослужащих и меры по сдерживанию России.

Церемония подписания бюджета прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. В своей речи перед военнослужащими Трамп пообещал не только увеличить число новобранцев во всех подразделениях армии США, но также заменить стареющие танки, самолеты, корабли и вертолеты более современными моделями.

"Надеюсь, мы будем настолько сильны, что нам никогда не придется использовать его [новое вооружение]. Но если нам придется это сделать, то ни у кого не останется никаких шансов", — подчеркнул Трамп.

Законопроект был назван в честь сенатора-республиканца Джона Маккейна, однако Трамп ни разу не упомянул его имени в своем выступлении, на что обратили внимание многие журналисты и политики.

Сам Маккейн в "Твиттере" написал, что испытывает гордость за то, что закон в итоге был подписан, и в то же время смущен, что документ получил его имя.

Би-би-си выбрала ключевые положения и цифры нового оборонного бюджета, который многие эксперты уже называют крупнейшим в истории страны.

Документ включает в себя три основные статьи расходов:

  1. 616,9 млрд долларов — базовый бюджет Пентагона
  2. 69 млрд долларов — военные операции за рубежом
  3. 21,9 млрд долларов — программа по развитию ядерного оружия

Один из главных пунктов нового бюджета — увеличение денежного довольствия военнослужащих на 2,6% с января следующего года. Такая прибавка к зарплате стала крупнейшей за последние девять лет. Кроме того, штат вооруженных сил США предполагается увеличить более чем на 15 тысяч человек.

Корабли, самолеты и танки

Значительная часть бюджета Пентагона предусматривает закупку, модернизацию и строительство военной техники. В том числе планируется потратить:

  • 24,1 млрд долларов — на строительство 13 новых боевых кораблей
  • 7,6 млрд долларов — на закупку 77 истребителей пятого поколения F-35
  • 452 млн долларов — на закупку шести ударных вертолетов AH-64E Apache для Национальной гвардии США
  • 225 млн долларов — на закупку боевых бронированных машин Stryker A1 и модернизацию ряда более старых ББМ и танков

Закон также предусматривает ряд ограничений на экспорт военной техники. Например, в документе прописано, что США запрещают поставлять истребители F-35 Турции из-за обеспокоенности Пентагона по поводу возможной сделки Анкары с Москвой о покупке зенитных ракетных систем С-400.

"Сдерживание агрессии"

В законе также прописаны ограничения на сотрудничество с Россией и Китаем. Как отмечается в документе, эти страны "стремятся перестроить мир в соответствии со своими авторитарными моделями, используя акты дестабилизации и угрожая безопасности США и их союзников".

В частности, американской администрации и ее подрядчикам запрещено вести дела с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huawei Technologies, которые, как указано в законе, являются угрозой национальной безопасности США. Также ограничиваются фонды Пентагона по реализации китайских языковых программ в американских университетах.

Меры в отношении России сводятся к следующему:

  • Заморозка сотрудничества в рамках Договора по Открытому небу, который позволял российским и американским военным самолетам совершать наблюдательные полеты над территорией обеих стран;
  • расширение ограничений в области военного сотрудничества России и США;
  • усиление оборонного потенциала партнеров США в Европе чтобы при необходимости сдерживать российскую агрессию;
  • отслеживание и сдерживание кибератак со стороны России, а также Китая, КНДР и Ирана.

"Беспрецедентный масштаб"

Российские власти уже заявили о своей негативной реакции на новый оборонный бюджет США. Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что в Москве особенно обеспокоены общим уровнем расходов.

"Около 720 миллиардов долларов — это беспрецедентный масштаб трат на военные цели. Само по себе настораживающее явление", — цитирует Рябкова агентство РИА Новости.

Также, по его мнению, в документе содержится попытка "навязать решение известных проблем в сфере контроля над вооружениями".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиционирование России в США как угрозы беспочвенно, так как американский оборонный бюджет всегда значительно превосходил российский.

Власти Китая также раскритиковали документ, назвав его вмешательством во внутренние дела страны.

Как отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства, упомянутые в законе ограничения в адрес КНР "пронизаны мышлением эпохи холодной войны" и "сгущают краски по поводу китайско-американской конфронтации".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 30 человек. Возможная причина — серьезные недостатки в обслуживании

14.08.2018
Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 30 человек, заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси. Восемь человек получили ранения.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: Отцы города ознакомились с ремонтом Гонсиори и строительством Рейди теэ. Когда откроется перекресток Пронкси?

14.08.2018
Руководители города Таллинна созвали СМИ и встретились с руководителями работ на Гонсиори и Рейди теэ. Когда одно строительство будет завершено, полным ходом начнется второе.
Подробнее


Руководитель мясного производства признается: мы начали покупать топливо в Латвии

14.08.2018
Председатель правления Atria Eesti Олле Хорм признает, что их предприятие в последние месяцы начало покупать топливо в Латвии, потому что его, как руководителя предприятия, моральная обязанность — беречь кошелек владельца.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Продавцы: эстонские потребители больше доверяют восточноевропейским брендам

14.08.2018
Как показывает статистика, за последние десять лет отношение людей к восточноевропейским торговым маркам радикально поменялось, и если раньше марка производителя из Восточной Европы указывала на низкое качество, то теперь — ровно наоборот.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-15% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
143,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


США призывают укреплять миссию воздушной полиции Балтии

14.08.2018
Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник подписал принятый Конгрессом закон об оборонном бюджете страны на следующий год, который, помимо прочего, содержит и призыв законодателей изменить мандат миссии воздушной полиции НАТО в Балтийских странах на миссию противовоздушной обороны (ПВО).
Подробнее

Читатель купил велосипед, а в нем не хватало детали. Кончилось многомесячными разборками и спецкомиссией

14.08.2018
Читатель купил велосипед, а у него отсутствовал спидометр, хотя в каталоге он был заявлен. Потребитель — после разборок, длившихся несколько месяцев — обратился в Комиссию по потребительским спорам.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: В Харьюмаа посреди дороги загорелся грузовик

14.08.2018
По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, сегодня утром в 9:31 Центр тревоги получил сообщение, что поблизости от Кабила, на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла сегодня загорелся грузовик.
Подробнее