Трамп отменил поездку в Швейцарию на Всемирный экономический форум

"Из-за неуступчивости демократов в вопросе охраны границы и большой значимости безопасности для нашего народа я со всем уважением отменяю свою очень важную поездку на Всемирный экономический форум в Давосе", — написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter в четверг, 10 января.

Накануне Трамп прервал переговоры с лидерами Демократической партии США о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой и прекращении частичной приостановки работы ряда федеральных учреждений ("шатдаун"), которая была вызвана бюджетным кризисом.

Президент Соединенных Штатов требует выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд. "Либо мы победим, придя к компромиссу, потому что я считаю компромисс выигрышной ситуацией для всех, либо я объявлю чрезвычайное положение в стране", — заявил глава государства в Белом доме 10 января перед посещением участка границы с Мексикой.

В 2019 году Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января. На закрытии форума в 2018 году Трамп призвал компании из разных стран мира инвестировать в США, подчеркнув, что Америка "открыта для бизнеса и снова конкурентоспособна".

"Шатдаун" продолжается с 22 декабря