Трамп обещает сделать США "великим торговым партнером" Великобритании

Дональд Трамп пожаловался на "очень несправедливый" подход ЕС к торговле с США. И объявил себя очень популярным в Великобритании.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с Великобританией. После завершения процедуры Brexit США станет для Лондона "великим торговым партнером", сказал Трамп в интервью британскому телеканалу ITV в воскресенье, 28 января.

Американский президент также добавил, что он очень популярен в Великобритании.

ЕС относится к США "очень несправедливо" в вопросах торговли, добавил Трамп. "У меня было много проблем с Европейским Союзом, и это может превратиться во что-то очень большое — с точки зрения торговли", — отметил президент США.