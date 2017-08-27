Трамп назвал НАФТА худшей торговой сделкой в истории

Президент США Дональд Трамп заявил, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) является худшей торговой сделкой в истории, передает Gazeta.ru.

”Мы находимся в процессе повторного обсуждения НАФТА (худшей когда либо заключенной сделкой) с Мексикой и Канадой”, — отметил американский лидер в своем твиттере.

По его словам, процесс обсуждения проходит ”очень сложно”.

”Может, прекратить их?” — задал вопрос Трамп.

Ранее глава мичиганского отдела Американской ассоциации труда Рон Бибер раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он тратит больше времени на игру в гольф, чем на обсуждения Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).