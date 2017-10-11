Трамп хочет десятикратно увеличить ядерный арсенал США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с мировыми лидерами этим летом сказал, что хочет десятикратно увеличить ядерный арсенал США, передает Gazeta.ru со ссылкой на NBC News.

Источники сообщили, что при обсуждении президент выразил желание не только получить больше ядерного оружия, но и дополнительную военную технику.

По данному издания, советники Трампа и госсекретарь Рекс Тиллерсон были удивлены подобным высказыванием. Отмечается, что именно на высказывание Трампа о расширении ядерного арсенала, Тиллерсон назвал его ”идиотом”.

Официальные лица сообщили, что такого расширения не планируется.