01.07.2018, 20:40

Трамп: ЕС в торговле ведет себя не лучше Китая

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Gazeta.ru
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Yuri Gripas, REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что в торговле с Соединенными Штатами Евросоюз ведет себя не лучше Китая. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, ЕС в торговле устраивает США ”ужасные вещи”.

Он также добавил, что Евросоюз не желает сельскохозяйственной продукции США.

Однако, Трамп подчеркнул, что он ”любит ЕС”.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал все страны убрать ”искусственные” торговые барьеры и пошлины.

По его словам, Вашингтон настаивает на том, чтобы все страны убрали свои ”искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны”.

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