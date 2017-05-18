”Трагедия эстонского рынка”. Почему продукты в наших магазинах такие дорогие?

Цены на продовольственные товары складываются из нескольких компонентов, в связи с чем сложно указать пальцем на какой-то конкретный фактор, пишет Eesti Päevaleht.

Высокие цены на продуктовые товары на фоне низких зарплат вызывают у жителей Эстонии (и не только) недовольство. Потребитель уже сейчас ощущает влияние роста цен на молочную и рыбную продукцию. Так в чем же дело?

Прежде всего, разные налоговые ставки. Эстония — одна из стран-участниц ЕС, в которых налог с оборота на продуктовые товары составляет как минимум 20%. В остальных странах либо налогом с оборота облагаются только определенные продукты, либо большая часть облагается по очень низкой ставке или не облагается вообще. В Великобритании, Польше, Венгрии, Кипре, Италии, Хорватии, Испании, Франции и Ирландии налог с оборота для продуктовых товаров составляет 5% или менее.

Не менее важна и наша удаленность от страны-производителя, поскольку это оказывает влияние на транспортные расходы. К примеру, транспортировка испанских апельсинов в Голландию окажется дешевле, чем их транспортировка в Эстонию, как с точки зрения расстояния, так и с точки зрения объемов. Кроме того, налог с оборота в Голландии составляет 6%, поэтому можно предположить, что овощи и фрукты из Испании там дешевле, чем у нас. Беглое сравнение цен в голландских интернет-магазинах повреждает данное предположение. Подобные примеры можно привести и проанализировав цены в интернет-магазинах Tesco в Ирландии и Великобритании.

По словам исполнительного директора крупнейшего эстонского поставщика фруктов и овощей Viljade Maailm Маргуса Теэманта, стоимость поставляемого ими товара варьируется в зависимости от сезона. ”Когда мандарины только поступают на рынок, он стоят больше, поскольку предложений меньше. К концу сезона мандаринов цены опять повышаются. В промежутке — время, когда цены в связи с повышенным предложением становятся для конечного потребителя выгодными”, — говорит он. Кроме того, мандарин является т. н. живым продуктом, на стоимость которого влияет и короткий срок реализации.

Graafik: Toom Tragel

По словам руководителя по закупкам Rimi Маргуса Амора, цены на фрукты и овощи по разным причинам колеблются практически каждую неделю. ”Можно привести в пример повышение цен на фрукты и овощи в начале года, которое было вызвано гибелью и дефицитом урожая в связи с погодными условиями. В результате цены на некоторые товары увеличилась настолько, что влияние на них нынешнего налога с оборота можно назвать крайне незначительным”, — сказал он.

Еще более важным нюансом являются маленькие размеры местного рынка. Эстонские торговцы при закупке товара не могут создавать такой же эффект масштабности, как Германия, Франция, Польша и другие более крупные государства. По словам Теэманта, трагедия Эстонии как раз и заключается в том, что рынок тут маленький. ”Транспортируемые сюда объемы не являются по сравнению с большими странами значительными. Мы привозим товар на грузовиках, а в больших странах его доставляют в морских контейнерах и на поездах. С этого и начинается ценообразование. В определенном смысле жизнь в маленьком государстве дороже”, — сокрушается он.

Амор тоже отмечает безусловную роль объемов рынка в формировании цен. ”Для поставщиков и производителей эстонский рынок составляет все же крайне малую часть от общего объема и продаж. Крупнейшие эстонские розничные сети, в том числе Rimi, на региональном уровне, может, и являются большими, но получить от поставщиков условия, сравнимые с дельцами из стран Центральной Европы, практически невозможно”, — отмечает он.

По оценке Теэманта, положительно повлиять на цены в Эстонии мог бы приход какой-либо сети эконом-класса. ”Результатом станут агрессивные кампании, и для всех участников рынка в конечном итоге это будет означать более низкие маржи”, — говорит он.

Комментирует специалист по связям с общественностью Министерства финансов Мария Муракас:

Льготы на налог с оборота являются неэффективным и дорогим способом сделать какую-либо группу товара или услуги более доступной. Налог с оборота является общим потребительским налогом для получения госказной прибыли, и исключения искажают конкуренцию, всегда являются несправедливыми по отношению к кому-то и не обладают желаемым эффектом.

Налоговые различия увеличивают налоговые риски и административные расходы.

В случае уменьшения налоговой ставки льготу получат и те, кто на самом деле не нуждается в поддержке со стороны государства. Пособия должны исходить из необходимости. Для уменьшения социальных проблем и улучшения прожиточной способности людей эффективной мерой являются прямые пособия нуждающимся в помощи (например, прожиточное пособие).

Расходы, которые возникнут в случае уменьшения ставки налога с оборота, всегда будут больше, чем желаемый экономический эффект. В случае внедрения уменьшенной ставки налога с оборота не возникнет давления к снижению цен, поскольку спрос не уменьшится. Поэтому уменьшение ставки налога с оборота существенно не повлияет на конечную цену.

Полученная от снижения ставки налога с оборота прибыль распределится, прежде всего, между производителями и посредниками.