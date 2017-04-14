Традиционный просмотр телевидения тихо умирает: важность каналов и эффективность рекламы на спаде

В будущем для телезрителей будут важны не сами телеканалы, а их определенный контент и возможность посмотреть его в любое время, считают руководители Starman и Telia TV.

Руководитель Starman Тоомас Тийвель считает, что люди больше не собираются перед телевизором в определенное время, так как просмотр телевидения ”вслед за эфиром” уже составляет 10–15% от всего просмотра телевидения, и этот процент постоянно повышается.

В то же время, согласно статистике, эстоноземельцы достаточно консервативны в своих привычках просмотра телевидения, и проводят перед телевизором в среднем 4,5 часа в день.

Тийвель предсказывает, что поставщики телевизионных услуг расширят свое меню большим количеством дополнительных услуг. По его словам, на данный момент среди подобных услуг чаще всего используется просмотр ”вслед за эфиром”, затем идут услуга записи эфира и видеопрокат, доля которого повышается на 50% в год.

Важность каналов и эффективность рекламы на спаде

”Канал становится все менее важным. Его важность уменьшается, и в свою очередь увеличивается важность конкретной программы или вещи, которую человек может посмотреть по телевизору”, — добавил Тийвель.

По его словам, приход популярного стримингового видеосервиса Netflix на эстонский рынок особо не повлиял на привычки просмотра телевидения эстоноземельцев, так как Netflix не знает, что нужно местному зрителю. Самое главное, у них мало местного контента, который важен эстонскому зрителю.

Как говорит Тийвель, в ближайшем будущем изменится то, как каналы получают финансирование, так как реклама уже не работает: ”Телезрители все чаще переключают рекламу и смотрят программы вне эфира”.

Одно из возможных решений — каналы станут платными, и каждый клиент будет сам подбирать себе список определенных каналов, за которые он согласен платить, считает Тийвель. В свою очередь, появится больше узкоспециализированных каналов, например, про фитнес, караоке или домашних животных.

Другой вариант — система Spotify, где при бесплатном использовании доступны не все услуги и перед просмотром приходится слушать рекламу, а платный просмотр, соответственно, открывает все услуги и убирает рекламу.

Starman не исключает, что когда-нибудь и они сами тоже начнут показывать рекламу.

Традиционный просмотр телевидения тихо умирает

По словам руководителя Telia TV и отдела мультимедиа Telia Eesti Карла Антона, уже 20% пользователей Telia ориентированы на просмотр ”вслед за эфиром” и запись программ.

Однако Антон считает, что просмотр прямого эфира никуда не денется. Обязательно в прямом эфире будут смотреть такие события, как Eesti Laul, прием президента в честь Дня независимости, спортивные мероприятия и тому подобное. На систему просмотра ”вслед за эфиром” перейдут сериалы, реалити-шоу и программы, которые не привязаны строго к определенному моменту.

”Мир традиционного просмотра телевидения тихо умирает. Внезапно ничего не происходит, но просмотр прямого эфира потихоньку уменьшается”, — отметил Антон.

Если телеканалы не смогут больше заставлять зрителей смотреть рекламу в таком же объеме, как раньше, то одним из логичных решений будет переместить ее в режим просмотра ”вслед за эфиром”.

Telia также не исключает, что в один момент они в своей телевизионной среде тоже начнут показывать рекламу.