Toyota уступила Volkswagen звание лидера мирового авторынка

Японский автомобильный концерн Toyota уступил немецкому Volkswagen мировое лидерство по количеству проданных автомобилей.

Согласно официальному отчету, Toyota в 2016 году продала 10 млн 175 тысяч машин, что на 0,2% выше, чем в 2015 году.

Эта цифра учитывает не только продажи автомобилей марки Toyota, но и грузовиков Hino Motors, а также автомобилей Daihatsu и Lexus, также выпускаемых концерном.

Volkswagen, согласно ранее опубликованному отчету, в 2016 году увеличил продажи на 3,8% до рекордных 10 млн 310 тысяч автомобилей. Таким образом, немецкий концерн, пострадавший от дизельного скандала, стал самым крупным производителем автомобилей в мире.

Volkswagen выпускает множество известных автомобильных брендов, включая люксовые Audi, Bentley, Bugatti и Lamborghini, а также Skoda, Seat и другие.

Toyota в 2008 году обогнала по числу проданных автомобилей американский General Motors, который до этого был мировым лидером на протяжении нескольких десятилетий. С тех пор компания удерживала мировое лидерство. Исключением стал лишь 2011 год, когда GM обогнал Toyota на фоне разрушительных землетрясения и цунами в Японии, ударивших по производству автоконцерна.

Toyota в прошлом году пострадала от сокращения продаж на своих самых крупных зарубежных рынках, прежде всего в США, поясняет Блумберг. VW, напротив, выиграл от роста продаж в Китае, отмечает агентство.

Обе компании могут пострадать от усиления протекционистской политики в США при новом президенте страны Дональде Трампе.

По данным Рейтер, исполнительный директор Toyota Акио Тоёда собирается в ближайшее время встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Абэ в феврале должен посетить Вашингтон и лично встретиться с Трампом. Абэ и Трамп, по данным СМИ, на этой встрече должны обсудить ситуацию в автомобильной отрасли и торговые соглашения между двумя странами.