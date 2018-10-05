05.10.2018, 12:50

Toyota отзывает в мастерские 2,4 млн гибридных автомобилей


Deutsche Welle
EST
Toyota Pruis PHEV
Toyota Pruis PHEVFoto: Taavi Arus

В гибридной системе выявлены неполадки, из-за которых двигатель может заглохнуть. Пока что автоконцерну неизвестно о каких-либо ДТП, вызванных этим дефектом.

Крупнейший в Японии автоконцерн Toyota отзывает в мастерские почти 2,43 млн гибридных автомобилей. В гибридной системе выявлены дефекты, из-за которых двигатель может заглохнуть, сообщил концерн в пятницу, 5 октября.

Отзыву в мастерские подлежат модели Prius и Auris, произведенные с октября 2008 по ноябрь 2014 года. Почти половина отзываемых машин были проданы на японском рынке.

Toyota отметила, что концерну пока неизвестно о каких-либо дорожно-транспортных происшествиях, вызванных обнаруженными неполадками.

Для автомобилей Prius это уже второй отзыв за один месяц. В начале сентября Toyota отозвала около одного миллиона гибридной модели Prius из-за риска возгорания.

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