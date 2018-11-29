29.11.2018, 16:00

Товары в Латвии не настолько дешевы как считается. Сэкономить на топливе и продуктах надежды нет

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rus.delfi.ee
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Товары в Латвии не настолько дешевы как считается. Сэкономить на топливе и продуктах надежды нет
Raivo Tasso

Литр бензина в Латвии всего на пару центов дешевле, а некоторые продукты питания даже дороже, чем у нас, однако только один дешевый алкоголь манит за покупками.

Съездить в Латвию приятно. Утверждение, что на границе можно ”затариться” недорогим алокоголем, топливом и продуктами питания, имеет уже почти статус народной мудрости.

Если исключить спиртное, то это утверждение не вполне правдиво. Как видно по ценам магазинах Rimi и Maxima в Латвии и Эстонии, в случае большинства товаров наши южные соседи даже проигрывают.

Например, пачка молотого кофе Paulig Presidentt стоит в Латвии 6 евро, в Эстонии ее можно купить чуть более, чем за 4 евро. Куриное мясо в Латвии дороже, как и бананы. Даже собственные латвийские творожные сырки Karums в обеих странах стоят одинаково, хотя производятся в Латвии.

Коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен сказала, что в последний год в Латвии были выше цены на товары для младенцев, молочную и мясную продукцию, яйца, замороженное мясо птицы и мучные кондитерские изделия. ”И в самой Латвии цены в какой-то мере разные. В некоторых категориях закупочная стоимость местных товаров выше, чем в Эстонии, отсюда и разница в ценах”, — сообщила она.

По словам руководителя по закупкам Rimi Eesti Маргуса Амора, они не обращают внимания на цены у соседей. ”Хотя Латвия и Эстония расположены рядом, но при ценообразовании мы точно не смотрим на стоимость товаров в Латвии”, — сказал он. ”Так же и торговцы в Латвии не отслеживают наш уровень цен”, — добавил Амор.

Представитель Rimi Eesti пояснил, что для них главным является местный рынок и внутренняя конкуренция, которая и диктует уровень цен. ”Так что цены нельзя сравнивать, потому что они могут колебаться в зависимости от состояния конкуренции”, — сказал он.

Амор привел пример, что свежие продукты питания обычно составляют примерно треть оборота продовольственного магазина, и по большей части они как в Эстонии, так и в Латвии поступают от местных производителей, следовательно нельзятнапрямую сравнивать товары и уровень цен на них.

На топливе много не выиграешь

Также и в отношении покупки в Латвии моторного топлива, по крайне мере, бензина, не имеет смысла ожидать большой выгоды. На прошлой неделе 95-й бензин стоил возщле латвийской границы примерно 1,24-1,27 евро за литр. В то же время на некоторых заправках в Таллинне можно было купить его по 1,25 евро за литр. На дизельное топливо разница в цене больше, в Латвии оно примерно на 10 центов дешевле.

Руководитель по ценообразованию на моторное топливо Circle K Индрек Сасси пояснил, что разница исходит от акцизов — в Эстонии ставка акциза на дизельное топливо самая высокая в Балтии. ”При латвийском уроне акцизов солярка стоила бы вы Эстонии на 14 центов дешевле, чем в Латвии, и на 18 центов — чем в Литве”, — привел он пример.

К тому же на цену дизельного топлива влияет его класс. ”На всех заправках Circle K в Эстонии можно купить ”арктическое” дизельное топливо, уровень морозостойкости которого целых -32°C, а в Латвии, по нашим данным, продается дизельное топливо с меньшей морозостойкостью, которое также и дешевле”, — уточнил он.

ТОП

Достаточно ли десятицентовой разницы в цене, что заправлятсья на границе? По словам Сасси, в случае частных клиентов видно, что чем ближе к границе живут люди, тем вероятнее они ездят за топливом в Латвию. ”При этом для частного потребителя топливо — лишь один из стимулов ездить в Латвию. Как мы знаем, за границу ездят также за алкоголем и строительными материалами, и в итоге такой шоппинг-тур с лихвой окупается”, — сказал он.

То, что уровень цен на бензин в двух странах уравнялся, Сасси объясняет плотной конкуренцией, которая приводит в Эстонии к скидкам. ”Розничная стоимость моторного топлива складывается из трех компонентов: уровня цены на мировых рынках, налогов и конкуренции. Так как в Эстонии конкуренция очень плотная, можно полагать, что именно по этой причине разнице в цене с Латвией сократилась”, отметил Сасси.

По ”алкашке” нет вопросов

Если по вопросу разницы цен на бензин и продукты можно спорить, то в случае алкогольной продукции нет никаких вопросов — Латвия выигрывает. Если сравнить цены в магазинах SuperAlko в Эстонии и на латвийской границе, то большинство ассортимента у нас в два раза дороже. Однако, если сравнить с ситуацией год назад, то цены у наших южных соседей все-таки подросли, так как и у них повысили алкогольный акциз.

По словам главы пивного завода A. Le Coq Тармо Ноопа, это ни на что не влияет, так как в Эстонии повысили акцизные ставки одновременно с Латвией. ”Разница в ценах осталась в общем на том же урвоне и она по-прежнему колоссальна”, прокомментировал он.

Нооп рассказал, что приграничная торговля возникла во втором полугодии 2016-го года, и тогда разница в стоимости упаковки пива составляла три евро. Сейчас в Латвии ее можно купить за 10-11 евро, а в Эстонии средняя цена остается на уровне 20-22 евро. ”Действующая сейчас разница в ценах, таким образом, в несколько раз выше, и поэтому нет признаков охлаждения приграничной торговли, скорее наоборот”, — сказал Нооп.

Если бы цены в двух странах сравнялись, то, как заверил Нооп, приграничная торговля не уменьшилась бы, а исчезла совсем. В подтверждение он ссылается на исследование KPMG, согласно которому закупки пива за границей сократились бы на 90%, если бы разница в стоимости упаковки пива составляла бы 2 евро.

Так же считает и член правления пивного завода Saku Яан Хярмс, по словам которого цены на пиво Saku в Эстонии и Латвии отличаются в два раза. ”У эстонского потребителя по-прежнему есть очень четкая мотивация закупаться в приграничных магазинах — это показывает также и статистика динамики приграничной торговли, которая в этом году демонстрирует тенденцию к росту”, сказал Хярмс. ”Если в Эстонии стоимость товара примерно на 80% выше, чем в Латвии, то эта разница очень велика и способствует приграничной торговле. На это указывает и покупательское поведение эстоноземельцев”, — прокомментировал он.

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