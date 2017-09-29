Товарные поезда Ikea будут ходить из Китая в Швецию через порт Палдиски

Первый пробный поезд из Китая ждут в Эстонии еще этой осенью, пишет Eesti Päevaleht.

Сейчас производящая в Азии в огромных количествах мебель и товары для интерьера Ikea отправляет товары в Европу на контейнерных судах, но в сотрудничестве с эстонцами шведский гигантский концерн вскоре попробует в три раза более быструю возможность: отправлять товары на поезде из Китая через Казахстан в Палдиски и оттуда на судне в Швецию в порт Капельшер. Весь товар должен прибыть в центр распределения на материковой части Швеции в Эребру, который снабжает магазины Ikea почти всей Скандинавии. Возможно, что первый полноценный пробный поезд с посылками прибудет в Эстонию уже в ноябре.

До сих пор торговый гигант предпочитал судоходство, потому что хотя прибытие товара в Усть-Лугу, Гамбург или какой-нибудь другой европейский порт занимает полтора месяца, судоходство до сих пор было гораздо дешевле железнодорожных перевозок.

Председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу, который долго сотрудничал с казахами ради сделки, пояснил, что к настоящему моменту цены судоходства уравнялись с ценами железнодорожных перевозок. Поэтому в пользу железной дороги все больше говорит ее скорость и экологичность по сравнению с судами. "Если раньше отправка контейнера на судне из Китая в Европу стоила примерно 600 долларов, то теперь она достигает уже 1500 долларов. Это уже более-менее та же цена за контейнер, что при перевозке по железной дороге, но вместо 45 дней дорога длится 10-12 дней".

По словам Тоомсалу, план провести переговоры с Ikea начался со встречи с руководителями Казахстанской железной дороги, которые хотят перевозить китайский товар в Скандинавию. "Затем по инициативе Эстонского логистического кластера мы нанесли совместный визит в логистический центр Эребру. Этот относительно маленький уезд на материковой части Швеции за несколько лет превратился в важнейший центр распределения Скандинавии, куда сейчас, делая большой круг, прибывает и товар Ikea. Наша логистическая цепь с железной дорогой и судоходной линией Палдиски-Капельшер очень хорошо могла бы это заменить", — сказал Тоомсалу.

Вызовет интерес у других клиентов

Руководитель Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ сказал Ärileht, что первый так называемый пробный поезд из Китая, по сегодняшним данным, прибудет в ноябре, но еще не смог подтвердить, идет ли речь об упомянутом поезде Ikea. "Невозможно точно назвать клиента, прежде чем он будет на месте, но надеемся в ноябре провести первое испытание". Тогда можно будет начинать делать анализы и выводы о транзитном маршруте. "Мы пройдем все узкие места и части транзитной цепи, проанализируем и оплаты — можно ли что-то сделать более дешевым или эффективным. В дальнейшем поезд начал бы ходить уже раз в неделю", — сказал Лайдвее. Он был полон надежды, что после первых испытаний такая возможность начнет уже сама продавать себя и вызывать интерес и у других дальних клиентов. Обстоятельство, что поезд в пути должен частично пересекать и Россию, не беспокоит руководителя железной дороги. "Вопрос не в этом, и сейчас транзитные поезда хорошо двигаются через Россию в сторону Европы".