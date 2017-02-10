Tourest: названы лучший туристический объект и наиболее выдающийся деятель в сфере развития туризма

На начавшейся сегодня туристической выставке с самой продолжительной в Эстонии историей Tourest звания наиболее выдающегося деятеля в сфере развития туризма был удостоен неустанно продвигающий местный туризм мэр Хаапсалу Урмас Суклес, а лучшим туристическим объектом года стал Эстонский национальный музей, новое главное здание которого открылось осенью.

По словам президента Союза туристических фирм Эстонии (ETFL) Кюлли Каринг, выдающийся деятель в сфере развития туризма Урмас Суклес на протяжение многих лет неустанно прилагал усилия к тому, чтобы Хаапсалу был городом, где приятно отдыхать и жителям Эстонии, и зарубежным туристам.

”В последнее время Хаапсалу является сильным игроком на рынке туризма и там проводится немало интересных мероприятий. Не без участия Урмаса Суклеса Хаапсалу стал настоящей жемчужиной туризма, и есть повод испытывать в связи с этим гордость”, — сказала Каринг.

”С учетом того, кто именно присуждал это звание — это очень высокая честь для Хаапсалу, — заявил Урмас Суклес. — За 25 лет Хаапсалу прошел очень большой путь развития, и этим летом буквально не найти выходных, на которых в городе не проводилось бы то или иное крупное двухдневное мероприятие. Впрочем, нам еще предстоит сделать очень многое, чтобы оставить неизгладимый след на туристической карте Эстонии”.

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Фото: Эрик Пейнар

По словам Кюлли Каринг, невозможно недооценить важность Эстонского национального музея в качестве государственного туристического объекта. Музей и был выбран лучшим туристическим объектом года. ”Здание, строительство которого осенью было завершено в районе Раади, уже получило известность в Эстонии и за границей. Это, действительно, знаковое место, куда, как минимум однажды должен попасть каждый путешествующий по Эстонии турист — житель нашей страны или иностранец”, — рассказала Каринг.

”Сразу после открытия мы могли сказать — ”Пришли, увидели, победили”. Но мы прекрасно понимали, что предстоит еще большая работа и настоящие победы — в будущем, — сказал директор Эстонского национального музея Тынис Лукас. — Я хочу выразить благодарность всем туристическим бюро и организаторам путешествий, которые уже направляли к нам прибывающих в страну туристов. Музей — настоящий кусочек эстонской истории, который, несомненно, стоит увидеть каждому”.

Фото: Эрик Пейнар

Союз туристических фирм Эстонии присуждает звание лучшего туристического объекта с 1990 года, а звание наиболее выдающегося деятеля в сфере развития туризма с 1992 года. Претендент на звание лучшего туристического объекта должен быть известным, обладать престижем на туристическом рынке и обеспечивать безупречный уровень обслуживания клиентов. Получить звание выдающегося деятеля в сфере развития туризма может человек, который непосредственно занимается вопросами туристического предпринимательства на практическом или теоретическом уровне. Претендент должен своей деятельностью (в нашей стране или за границей) оказывать существенное положительное влияние на развитие туризма в Эстонии. В прошлом году таким выдающимся деятелем стал предприниматель из Пярнумаа Петер Хунт, а лучшим туристическим объектом были названы Дни оперы Сааремаа.

На проходящей с пятницы до воскресенья выставке будут представлены около 500 экспонентов более чем из 20 стран мира. В этом году на Tourest впервые представлены Мальдивы и Тибет.

Выставка Tourest занимает три выставочных холла — главный холл, холл ”Отдыхай в Эстонии” и холл ”Впечатления и вкусы”, где представлены производители эстонских продуктов питания и аттракционы для детей. В этом году впервые в главном холле будут расположены зоны ”Клуб путешествий” и ”Путешествуй с умом”. Здесь посетители смогут обсудить с опытными профессионалами связанные с путешествиями темы, послушать увлекательные истории и получить рекомендации в отношении того или иного места назначения.

В этом году выставка Tourest проходит уже в 26 раз. В прошлом году за три дня работы выставку посетили более 25 000 человек.