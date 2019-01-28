Торговый дом Gucci задолжал около 1,4 млрд евро налогов

Расследование уплаты налогов проводилось с 2011 по 2017 год по запросу правительства Италии. Основное внимание налоговых органов было обращено на швейцарскую компанию Luxury Goods International. Она является "дочкой" французского холдинга Kering SA, который владеет Gucci. Основной сферой деятельности подразделения является управление дистрибуцией и логистикой большинства брендов Kering SA, сообщает Bloomberg.

Gucci — это крупнейший бренд из принадлежащих Kering SA, компании французского миллиардера Франсуа Пино.

Продажи Kering SA в 2017 году увеличились на 27,2% год к году до 15,4 млрд евро. При этом чистая прибыль компании за этот же период выросла более чем вдвое до 1,8 млрд евро. Наиболее большой рост показали бренды Gucci и Yves Saint Laurent — на 44,6 и 25,3% соответственно.