Торговый центр Ülemiste инвестирует в модный кинокомплекс 35 млн евро

В результате работ по расширению весной 2019 года торговый центр Ülemiste станет крупнейшим торговым и развлекательным центром в Эстонии. В центре Ülemiste появится кинокомплекс Apollo и спортклуб People Fitness.

Инвестирование в проект по расширению оценивается в 35 миллионов евро, торговая площадь увеличится на 13 000 м2. ”Благодаря новому расширению центра появится более 20 точек обслуживания. Недавно мы заключили договор с кинотеатром Apollo, также планируем открыть спортклуб People Fitness. Не побоюсь сказать, что в 2019 году Ülemiste станет самым крупным и модным торговым и развлекательным центром в Эстонии”, — сказал исполнительный директор центра Ülemiste Гуидо Пярнитс. Он добавил, что сегодня для хорошего торгового центра не достаточно лишь наличие множества магазинов. Однако хорошее сочетание магазинов остается основным критерием. ”Проведение свободного времени и развлечения в торговых центрах стали играть большую роль. Люди хотят кушать в местах общепита, ходить в кино. Поэтому строительство в Ülemiste самого модного в Европе кинокомплекса очень ожидаемое событие”, — пояснил Пярнитс и добавил, что работы по расширению также охватят строительство новой подземной парковки.

По словам Гуидо Пярнитса, работы по расширению согласованы с планом развития всего района. ”Ülemiste City стремительно развивается, улучшается местная инфраструктура. Мы видим, что главные места действий выходят за границы центра города”, — добавил Пярнитс.

Владелец Apollo Grupp Ивар Венделин отметил, что за короткий промежуток времени Apollo Kino стала крупнейшей сетью кинотеатров и предлагает поклонникам кино отдых на совершенно новом уровне. ”Мы хотим сохранить эту тактику в торговом центре Ülemiste, предоставив качественное и разностороннее развлечение в районе, где возможность похода в кино ограничена. По этой причине центр Ülemiste является подходящим и логичным местом строительства нового комплекса. Он добавил, что скоро в тартуском Lõunakeskus откроется первый в Европе лазерный кинотеатр. ”Следующим шагом будет открытие самого модного кинокомплекса в торговом центре Ülemiste”, — сказал Венделин.

Новое расширение торгового центра будет завершено весной 2019 года. Строительство начнется в конце 2017 года.

Основные факты:

- инвестирование: 35 миллионов евро

- архитекторы строительства: Arhitektid AMB International (Норвегия) и эстонское предприятие Novarc

- 13 000 м2 новой торговой площади

- более 20 новых мест обслуживания, в т.ч. магазины, места общепита и развлечений

- открытие самого модного в Европе кинокомплекса Apollo

- строительство новой подземной парковки

- открытие спортклуба People Fitness.