Торговый центр Rocca al Mare вновь открыт после пожара

С сегодняшнего утра торговый центр Rocca al Mare вновь открыт для посетителей. Prisma открыла двери еще вчера вечером. Ущерб, причиненный ресторанам и кафе, а также атриуму торгового центра возникшим вчера утром возгоранием, уже по большей части ликвидирован, сообщается в пресс-релизе.

”В основном речь идет об ущербе от воды — в средней части центра, там, где расположены рестораны и атриум. Поскольку после сигнала тревоги были автоматически опущены перегородки, остальную часть центра возгорание не затронуло”, — сказала Лина Эйхлер, руководитель по коммуникациям и маркетингу управляющего торговым центром Rocca al Mare предприятия Citycon.

”Имущество застраховано и специалисты по рассмотрению ущерба занимаются подсчетом убытков. Причины возгорания расследуют и проясняют Спасательный департамент и следственные органы”, — отметила Эйхлер.

”Мы благодарим Спасательный департамент и обслуживающую нас службу безопасности USS за быструю и профессиональную работу, и приносим извинения всем клиентам, которые вчера планировали посетить наш торговый центр”, — добавила Эйхлер.