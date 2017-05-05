Торговый центр Nautica откроет двери этой осенью

Работы по расширению Norde Centrum проходят успешно и расширенный торговый центр под названием Nautica откроется этой осенью, сообщает владелец центра Capfield. На площади центра в 18 500 квадратных метров арендаторы будут предлагать разнообразный выбор как для молодёжи, так и семей и детей. Среди других откроются магазины одежды Cropp и House, первые магазины представляющего их LPP в центре Таллинна.

„Мы откроем в центре Nautica два новых магазина — Cropp и House. Мы рады возможности расширить площади продаж и таким образом подойти поближе к почитателям наших брэндов. Верим, что местоположение центра поблизости от порта привлечет множество клиентов и из-за границы," — сказала Аннекен Алус, ассистент по маркетингу LPP.

Также на площади вдвое больше прежней, откроет двери магазин спортивных товаров Sportsdirect.com. В центре будут представлены магазин походных принадлежностей Regatta, модный брэнд обуви Skechers и молодежный брэнд одежды Gloria Jeans, открывающий первый магазин в Прибалтике.

”Мы очень рады заключённым на сегодняшний день договорам по аренде Nautica, посредством которых мы можем выполнить свое обещание, предложить людям разные модные брэнды и разнообразный выбор ресторанов," — сказал член правления Capfield Рубен Горничефф.

Кроме совершения покупок посетители центра смогут насладиться разными возможностями проведения свободного времени, в том числе поиграть в минигольф в самом большом в своём роде центре минигольфа в окрестностях.

„Осенью мы откроем на втором этаже торгового центра Nautica самый большой в северных странах центр минигольфа Park Minigolf. Приглашаем поиграть как семьи, так и компании друзей, которые желают приятно провести время. Гарантируем позитивные впечатления среди деревьев, кустов и водоемов и зарядим заново батарейки, быстро пустеющие в суровых северных условиях!" сказала Марлеэн Таремаа, член правления Minigolf OÜ.

Выбор ресторанов разнообразен — впечатления можно найти как в представляющем восточную кухню ресторане CHI, так и предлагающем западные вкусы BabyBack Ribs & BBQ. Все рестораны находятся на втором этаже Nautica с видом на порт и старый город Таллинна.