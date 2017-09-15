Торговый центр Lõunakeskus расширился: в Тарту открылся новый мебельный салон Asko и Sotka

Сегодня состоялось открытие нового здания модернизированного весной крупнейшего в Южной Эстонии торгово-развлекательного парка Lõunakeskus. Сюда переехали мебельные салоны Asko и Sotka. В скором времени в новом здании площадью 4200 квадратных метра также откроется цветочный магазин Mileedi, сказано в пресс-релизе.

По мнению руководителя Lõunakeskus Яана Лотта, новое здание позволит предложить клиентам торгового центра еще более широкий ассортимент товаров для дизайна интерьера, чем прежде. ”В новом здании, где бок о бок расположатся специализирующееся на дизайне интерьера Asko, Sotka и Mileedi, клиент найдет все для обстановки дома или офиса”, — сказал Лотт, добавив, что именно открытие здания Sotka в 2002 году положило начало всему торгово-развлекательному парку Lõunakeskus.

По словам Кайри Раху, руководителя тартуского подразделения Asko и Sotka, в данный момент предприятие обеспечивает работой 12 человек. ”Переезд в новое здание позволит нам впредь предлагать клиентам не только значительно более широкий и разнообразный ассортимент мебели и других товаров для дизайна интерьера товаров, но и более персональное обслуживание”, — прокомментировала Раху. Asko и Sotka не просто переехали в новое здание — товарный знак Sotka получил новый облик, а фабрика мягкой мебели Asko обзаведется в магазине своим собственным отделом.

”Торгово-развлекательный центр Lõunakeskus сильно преобразился, и мы очень рады, что главным арендатором открывшегося в новом здании мебельного салона стал именно финский производитель и продавец мебели Asko, который в следующем году отметит свой 100-летний юбилей”, — отметила присутствовавшая на открытии посол Финляндии в Эстонии Кирсти Наринен.

Как Asko, так и Sotka предлагают широкий ассортимент мебели, произведенной в Эстонии и других европейских странах. ”Ассортимент продающейся в наших магазинах мебели по большей части состоит именно из эстонской продукции, но некоторые шкафы и комоды произведены в Центральной Европе”, — рассказал Кари Форсстен, исполнительный руководитель управляющей магазинами Asko и Sotka компании Indoor Group AS. В Тарту магазины Asko и Sotka работали на прежнем месте соответственно 11 и 15 лет. ”Тартуский регион крайне важен для нас, а переезд на более просторную торговую площадь стал логичным следующим шагом”, — добавил Форсстен.

В открытии нового мебельного дома приняли участие посол Финляндии в Эстонии Кирсти Наринен, мэр Тарту Урмас Клаас, старейшина волости Юленурме Айвар Алексеев, член правления Lõunakeskus OÜ Яан Лотт, руководитель тартуского подразделения Asko и Sotka Кайри Раху, а также исполнительный руководитель компании Indoor Group Кари Форсстен. Новый цветочный магазин Mileedi откроется в том же здании, куда уже переехали Asko и Sotka, через месяц.

Праздновать открытие тартуских магазинов Asko и Sotka будут все выходные: в субботу перед посетителями выступит Геттер Яани, также покупатели смогут воспользоваться множеством льготных предложений.