Торговый центр Kristiine устанавливает ограничения на парковку автомобилей

По словам главы Citycon Eesti Хелен Метсвахт, зачастую парковку центра используют в качестве ”перевалочного пункта” люди, которые работают в центре города, а клиентам центра в часы пик очень трудно найти место для своей машины. Она сказала, что с переходом на новую систему клиентам будет легче найти свободное место и совершение покупок станет для них более удобным.

Временное ограничение на парковку будет составлять четыре часа в сутки. Посетители центра смогут обозначить время своего прибытия либо при помощи парковочных часов, либо при помощи регистрации в расположенных на входе в центр парковочных киосках. Парковаться на открытой парковке можно с 7.00 до 23.00, на крытой с 7.45 до 23.00.