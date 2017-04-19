Торговый центр Arsenal приступил ко второму этапу строительных работ

На этой неделе торговый центр Arsenal, расположенный в Пыхья-Таллинне, приступил ко второму этапу работ, в ходе которых второй этаж здания будет застроен современными офисными помещениями. В общей сложности в торговом центре будет около 3500 м2. Срок готовности работ – осень этого года, значится в пресс-релизе.

По словам руководителя компании Arsenal Center OÜ Ааду Оя, как и в отношении остального торгового центра, в офисных помещениях центра Arsenal компания хочет сохранить промышленный облик бывшего военного завода — в сочетании с современными стандартами обслуживания. ”Расположенные на втором этаже светлые офисные помещения с большими окнами и высокими потолками делает уникальными большая терраса общего пользования, находящаяся на крыше. Многие арендаторы офисов будут осуществлять вход в свои помещения именно через террасу”, — добавил Оя.

В наличии будут иметься офисные площади самого разного размера — начиная от самых маленьких помещений площадью 30 м2 и заканчивая большими офисами по 2000 м2. Более детальная конфигурация и отделка площадей зависят от пожеланий арендаторов. Решения в области дизайна интерьера разрабатываются совместно с архитектурным бюро PIN Arhitektid, архитекторы которого также являются авторами решений в области дизайна интерьера, осуществлявшихся в ходе работ по строительству и реконструкции I этапа здания торгового центра Arsenal.

Офисные помещения делает привлекательными широкий выбор услуг повседневного спроса и самых разнообразных заведений общественного питания, расположены на первом этаже торгового центра. Кроме того, центр Arsenal располагает просторной бесплатной парковкой для автомобилей и велосипедов, а также хорошим сообщением с центром города посредством общественного транспорта.

В четверг, 20 апреля, с 12 до 14 часов состоится день открытых дверей, ознакомляющий посетителей с офисными помещениями торгового центра Arsenal. Регистрация для участия — тут.