Торговые сети о возможном дефиците масла: местами приходится делать закупки в Литве и Польше

Как уже ранее писал Delfi, самые разные источники указывают на то, что в Европе может случиться кризис и дефицит сливочного масла. Оптовые цены на сливочное масло за последние два года удвоились, вырос и спрос. Работающие в Эстонии торговые сети говорят, что у нас ”кризис” может выразиться в отсутствии скидок на масло.

Пресс-секретарь Maxima Катя Любобратец отметила, что за год цена сливочного масла выросла в два раза, при этом только за последние три месяца — на 30%.

”Спрос остается на прежнем уровне. В то же время в Европе — нехватка сырья, и на заводе главное эстонского производителя сливочного масла произошла поломка. Поэтому на прилавках магазинов в Эстонии оказывается все меньше сливочного масла”, — добавила она.

Среди причин нехватки сырья Любобратец приводит тот факт, что лето в Европе было жарким. Основные производители масла в Европе — Германия и Франция — стали из-за этого покупать сырье в других странах, в том числе и в Эстонии. ”Большая часть нашего ассортимента — из Эстонии. В нынешней ситуации мы вынуждены закупать масло у производителей в Литве и Польше, пока ситуация не исправится”, — пояснила она.

”Производство молока в Европе и в других странах мира сократилось. Исходя из этого меньше доступно молочного жира и сливок, поэтому спрос превышает предложение и цена растет. О кризисной ситуации с маслом говорить не приходится, сливочное масло в магазинах есть и нет проблем с заказами. Но в ближайшее время может быть действительно меньше скидочных предложений”, — сказала руководитель по маркетингу сети Selver Трийн Кааре.

Руководитель по категориям товаров Prisma Каймо Нийтару заверил, что сейчас в магазинах их сети проблем с доступностью сливочного масла нет, но: ”Мы получили от поставщиков информацию о росте спроса, и поскольку объемы сырья ограничены, то с доступностью масла могут быть проблемы”. В то же время Нийтару успокоил, что эстонские производители имеют возможность закупать масло по нормальным ценам и без препятствий.

”Как и в случае других групп товаров, время от времени могут быть сложности с поставками сливочного масла, но в магазинах Rimi дефицита масла нет, и сейчас мы не видим, что он будет”, — прокомментировала ситуацию специалист по внутренней коммуникации Rimi Моника Кальюсаар.