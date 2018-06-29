Торговая война между ЕС и США бьет по кошелькам эстонских интернет-покупателей

Установление торговых пошлин в отношении друг друга Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом уже успело повлиять и на эстонских потребителей: 25%-ную пошлину приходится учитывать как ценителям американского виски, так и покупателям, заказывающим джинсы и косметику в американских интернет-магазинах.

Первые заказы из магазинов США уже прошли через таможню, а их получатели должны были заплатить пошлину в размере 25%, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Налогово-таможенный департамент.

Главный специалист департамента Анне-Лии Лилльбок отметила, что в Эстонии нововведение прежде всего касается тех, кто заказывает из США одежду (футболки и джинсы), а также косметику, очень распространены и заказы виски.

"Разумеется, в большей степени пошлина действует в отношении продуктов из алюминия и стали, но в номенклатуре есть и мотоциклы, продукты из зерновых культур, такие как кукуруза и арахисовое масло — в отношении всех их действует пошлина в размере 25%", — отметила Лилльбок, добавив, что исключение составляют игровые карты, для которых пошлина составляет 10%.