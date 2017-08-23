Торговая сеть Prisma сократила сразу 25 сотрудников

Торговая сеть Prisma, которая насчитывает пять гипермаркетов в Таллинне, два в Тарту и один в Нарве, провела сокращение сотрудников, пишет "МК Эстония" в свежем номере.

В ответ на зарос издания, исполнительный директор AS Prisma Юсси Нуммелин подтвердил сокращение 25 сотрудников: в Тарту было сокращено 9 сотрудников Annelinna Prisma и 6 работников Sõbra Prisma, а в Нарве — 10 сотрудников Narva Prisma. Всего в компании трудится 1050 человек.

"Причиной сокращения стала цель сделать рабочий процесс более эффективным", — объяснил Нуммелин.

Примечательно, что сокращение не затронуло ни одного столичного магазина.