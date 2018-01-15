Торги на обработку отходов в центре Таллинна и Старом городе отменили

Таллинн признал недействительными торги на обработку отходов, собранных в центре города и Старом Таллинне, поскольку единственной фирмой, от которой поступило предложение, стало акционерное общество Ragn-Sells, сообщает Raepress.

Предложенная во время торгов цена обработки биологических отходов оказалась намного выше, чем у конкурентов — Таллинского центра вторичного использования отходов или Вяетсаской свалки.

В ближайшие дни Таллинский департамент окружающей среды проведет повторные торги.

В зоне центра города в год образуется примерно 11 200 тонн бытовых отходов, а в Старом городе — 4900 тонн. В центре Таллинна договор об организованном вывозе отходов фирмой Ragn-Sells был разорван в мае 2017 года. Нет организованного вывоза и в Старом городе.