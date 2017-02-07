Топливо подорожало почти на четверть. И это уже сказалось на ценах в магазинах

Начавший набирать обороты в декабре темп роста индекса потребительских цен еще сильнее ускорился в январе. По сравнению с январем прошлого года, в этом году цены увеличились на 2,7%, в основном из-за роста цен на топливо, которое стало на 26% дороже.

Департамент статистики сообщает, что по сравнению с январем 2016 года товары подорожали на 3,3%, а услуги — на 1,7%. Рост цены топлива повлиял на 40% роста индекса потребительских цен. Цена бензина выросла за год на 19,4%, а дизеля — на 26,1%.

Также большое влияние на индекс оказала подорожавшая на 3,7% еда. Сильнее всего повлияли на индекс рост цен на молоко, молочные изделия и яйца (8,2%), и рыбу и рыбные изделия (11,2%). По сравнению с прошлым годом больше всего подорожали фрукты и сахар (29%), а больше всего подешевело мясо домашней птицы (6%).

Административно регулируемые цены на товары и услуги за год поднялись на 7,4%, а нерегулируемые — на 1,5%.

По сравнению с декабрем, за январь 2017 года еда подорожала на 1,4%. Львиную долю этого составил рост цен на молоко, молочные изделия и яйца (4,5%), и на фрукты (2,4%). Большое влияние на индекс потребительских цен еще оказали обширные массовые скидки на обувь и одежду.