Топливная разведка: журналистская рота обнаружила в Таллинне ”дешевый” бензин и картографировала для вас свою операцию!



В прошлую пятницу, 16 ноября, падение цен на нефть наконец-таки сказалось и на нашем топливном рынке. В честь этого журналисты Eesti Ekspress объездили таллиннские заправки и узнали: почем нынче 95-й для народа? За четыре с половиной часа посетили 80 заправок. Из них 17 — Alexela, 21 — Circle K, 23 — Neste, 14 — Olerexi и 2 — Krooning. Чисто административно некоторые из них могли оказаться за чертою города, однако столичные жители частенько туда заглядывают.

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