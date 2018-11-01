01.11.2018, 08:38

ТОП зарплат: лидируют три предприятия со средней зарплатой более 6700 евро в месяц

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rus.delfi.ee
EST
Microsoft Eesti uus juht Hristo Manov
Microsoft Eesti uus juht Hristo ManovFoto: Madis Veltman

Если средняя месячная зарплата премьер-министра Юри Ратаса в прошлом году составляла 5288 евро, то три первых предприятия свежего ТОПа зарплат Äripäev платят своим работникам в месяц примерно на 1500 евро больше, то есть более 6700 евро, передает Äripäev.

"Мы платим хорошую зарплату за хорошую работу", — прокомментировал Олег Осиновский высокое второе место своего предприятия Spacecom в ТОПе зарплат. В Spacecom, которое является крупнейшим в странах Балтии поставщиком услуги аренды вагонов-цистерн, работники в месяц получают в среднем 6750 евро брутто.

Самую высокую в Эстонии брутто-зарплату платит работающее в сфере инфотехнологий Microsoft Estonia OÜ, где в прошлом году было 23 работника и средняя брутто-зарплата доходила до 8212 евро. За находящимся на втором месте Spacecom следует работающее в сфере оптовой продажи зерновых и корма для животных CM Tallinn AS, где средняя брутто-зарплата была 6724 евро, на четвертом месте фирма бизнес-консалтинга East Capital Baltics AS с месячной зарплатой в 6544 евро и на пятом месте инвестиционное предприятие Ambient Sound Investments OÜ, где средняя брутто-зарплата — 5361 евро.

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