ТОП зарплат: лидируют три предприятия со средней зарплатой более 6700 евро в месяц

Самую высокую в Эстонии брутто-зарплату платит работающее в сфере инфотехнологий Microsoft Estonia OÜ, где в прошлом году было 23 работника и средняя брутто-зарплата доходила до 8212 евро. За находящимся на втором месте Spacecom следует работающее в сфере оптовой продажи зерновых и корма для животных CM Tallinn AS, где средняя брутто-зарплата была 6724 евро, на четвертом месте фирма бизнес-консалтинга East Capital Baltics AS с месячной зарплатой в 6544 евро и на пятом месте инвестиционное предприятие Ambient Sound Investments OÜ, где средняя брутто-зарплата — 5361 евро.

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