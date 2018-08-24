24.08.2018, 07:20

ТОП ведущих порталов объявлений в мире: на 23 месте эстонское предприятие


rus.delfi.ee
EST
Naine vaatamas KV-d
Naine vaatamas KV-dFoto: Hendrik Osula

Как демонстрирует подготовленный исследовательской фирмой AIM Group отчет, крупнейшим в мире порталом объявлений является независимый действующий в США Craigslist.org, который ежемесячно посещают 525 миллионов раз. Работающее на украинский рынок эстонское предприятие RIA.com Marketplaces OÜ занимает со своим порталом 23 место в мировом рейтинге, сообщает фирма.

Среди независимых порталов предприятие занимает 5 место в мире.

В составленном на основании количества посещений рейтинге за Craigslist следуют российский портал объявлений Avito.ru с 321 миллионом посещений и китайский портал 58.com с 179 миллионами посещений в месяц.

RIA.com собирает в месяц порядка 29 миллионов посещений, 8 миллионов из которых уникальные, причем в Украине насчитывается чуть больше 23 миллионов пользователей Интернета.

”Мы работаем на огромном рынке Украины, где живет около 50 миллионов человек, но в пользу создания предприятия в Эстонии говорила простота и прозрачность ведения бизнеса без чрезмерной бюрократии и надежная защита активов. Мы очень амбициозны и не собираемся останавливаться на 23 месте в мировом рейтинге”, — сказал член правления RIA.com Marketplaces OÜ Николай Злотницкий.

Украинские предприниматели запустили портал RIA.com , фокусируясь на объявлениях о продаже автомобилей и недвижимости. Наиболее популярны автомобильные объявления, которых на сайте AUTO.RIA.com более миллиона. Связанных с недвижимостью объявлений на сайте DOM.RIA.com насчитывается более 100 000. Поскольку всего 25% посетителей порталов RIA.com пользуются настольными компьютерами, сайты оптимизированы для пользователей с мобильными устройствами. Последние обновления RIA.com Marketplaces включают биржу подержанных автомобилей, виртуальные туры по объектам недвижимости и их 360-градусные виды, а также проверку подлинности объявлений о продаже автомобилей и недвижимости.

Ведущие порталы в соседних с Эстонией странах принадлежат концерну Schibsted: на 18 месте рейтинга находится шведский портал Blocket.se, а на 39 месте финский портал Tori.fi. Из стран Балтии на 42 месте находится Литва с порталом Skelbiu.lt. Всего в списке 13 принадлежащих Schibsted порталов — помимо стран Северной и Западной Европы, группа также представлена на рынке мелких объявлений Мексики и Марокко.

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