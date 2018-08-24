ТОП ведущих порталов объявлений в мире: на 23 месте эстонское предприятие

Среди независимых порталов предприятие занимает 5 место в мире.

В составленном на основании количества посещений рейтинге за Craigslist следуют российский портал объявлений Avito.ru с 321 миллионом посещений и китайский портал 58.com с 179 миллионами посещений в месяц.

RIA.com собирает в месяц порядка 29 миллионов посещений, 8 миллионов из которых уникальные, причем в Украине насчитывается чуть больше 23 миллионов пользователей Интернета.

”Мы работаем на огромном рынке Украины, где живет около 50 миллионов человек, но в пользу создания предприятия в Эстонии говорила простота и прозрачность ведения бизнеса без чрезмерной бюрократии и надежная защита активов. Мы очень амбициозны и не собираемся останавливаться на 23 месте в мировом рейтинге”, — сказал член правления RIA.com Marketplaces OÜ Николай Злотницкий.