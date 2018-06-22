22.06.2018, 17:09

ТОП российских фирм, действующих в Эстонии


rus.delfi.ee
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ТОП российских фирм, действующих в Эстонии
Foto: Kirill Kukhmar, Kirill Kukhmar/TASS

Издание Äripäev на основании данных по обороту за первый квартал составило состоящий из 111 предприятий рейтинг действующих в Эстонии российских фирм.

На первом месте расположилась фирма по продаже корабельного топлива Baltic Marine Bunker AS. Ее оборот в первом квартале составил 22,4 млн евро.

На втором месте — Baltliner OÜ с 12,7 млн евро. Основные виды деятельности — оптовая продажа промежуточных продуктов бумажного производства и грузоперевозки.

На третьем месте — силламяэская Westaqua-Invest OÜ с оборотом около 11 млн евро. Основной вид деятельности фирмы — производство водоочистительных фильтров.

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