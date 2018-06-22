ТОП российских фирм, действующих в Эстонии

Издание Äripäev на основании данных по обороту за первый квартал составило состоящий из 111 предприятий рейтинг действующих в Эстонии российских фирм.
На первом месте расположилась фирма по продаже корабельного топлива Baltic Marine Bunker AS. Ее оборот в первом квартале составил 22,4 млн евро.
На втором месте — Baltliner OÜ с 12,7 млн евро. Основные виды деятельности — оптовая продажа промежуточных продуктов бумажного производства и грузоперевозки.
На третьем месте — силламяэская Westaqua-Invest OÜ с оборотом около 11 млн евро. Основной вид деятельности фирмы — производство водоочистительных фильтров.