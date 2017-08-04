Топ-менеджер Volkswagen в суде признал свою вину в "дизельгейте"

После признания вины топ-менеджеру VW Оливеру Шмидту грозит до 7 лет лишения свободы и до 500 тысяч долларов штрафа. Ранее ему грозил срок до 169 лет тюрьмы.

Топ-менеджер автоконцерна Volkswagen (VW) Оливер Шмидт (Oliver Schmidt) признал свою вину в причастности к сокрытию манипуляций с выхлопными газами. Это произошло в пятницу, 4 августа, на заседании суда в Детройте.

Благодаря признанию вины Шмидт добился заметного снижения потенциального наказания. Вместо 169 лет лишения свободы, которые ему грозили в случае доказательства вины, теперь 48-летнего топ-менеджера VW могут приговорить к лишению свободы на срок до семи лет тюрьмы и оштрафовать на сумму до 500 тысяч долларов. В то же время теперь подсудимый не может рассчитывать на оправдательный вердикт.

ФБР задержало Оливера Шмидта 7 января в Майами перед попыткой вылета в Германию. С тех пор он находится под арестом. С 2012 по февраль 2015 года Шмидт возглавлял подразделение, отвечающее за экологические стандарты и технические разработки в штате Мичиган, а затем до сентября 2015 года, в частности, над технологическими решениями по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

История скандала

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.

Скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала. Однако министерство юстиции США не намерено отказываться от судебного преследования экс-менеджеров автоконцерна.