Топ-менеджер Ryanair: бизнес-модели airBaltic в будущем нет места

Модели латвийской национальной авиакомпании airBaltic, во многом основанная на трансферных перелетах, в будущем нет места. Об этом в интервью Delfi.lv заявил коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайен.

"Я встречался с несколькими людьми из руководства airBaltic и считаю их очень способными. Но я все же думаю, что фундаментально у идеи, что бизнес можно построить на соединении рейсов внутри Европы, не очень светлое будущее. Кто захочет лететь полчаса, потом менять самолет и потом лететь еще два часа — вместо того, чтобы просто отправиться напрямую в свое место назначения?" — заявил О'Брайен.

"Все маршруты, которые мы организуем из стран Балтии — прямые. Знаете, никто не хочет лететь куда-то, чтобы потом оттуда попасть, например, в Барселону. Насколько мне известно, как минимум 30% перелетов airBaltic основано на пассажирах, которые используют авиакомпанию для пересадки. В долгосрочной перспективе такие маршруты просто будут заменены прямыми перелетами", — отметил представитель Ryanair. Он добавил, что не критикует руководство airBaltic, но места у такой бизнес-модели в будущем нет.

Ранее уже сообщалось, что в течение последних двух лет airBaltic безуспешно пытается найти стратегического инвестора. Сейчас латвийскому государству принадлежит 80% акций авиакомпании, 20% владеет финансовый инвестор Aircraft Leasing 1.