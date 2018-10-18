18.10.2018, 10:25

ТОП ГОТОВОЙ ЕДЫ: Чем дальше от столицы, тем популярнее пицца с фаршем

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rus.delfi.ee
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ТОП ГОТОВОЙ ЕДЫ: Чем дальше от столицы, тем популярнее пицца с фаршем
Foto: Rauno Volmar

Блинчики "рулят" везде! Поскольку доля готовой пищи в магазинах только растет, розничная сеть Maxima сравнила, каковы различия в предпочтениях потребителей в Таллинне, Тарту и городах поменьше.

Согласно статистике сети магазинов, одна из самых частых покупок по всей Эстонии — блинчики с начинкой, самый популярный сорт — с ветчиной и сыром, но много покупают и блинчиков с фаршем, клубничным вареньем и творожным кремом. Определенное место в каждом рейтинге также занимает солянка.

Одно из самых заметных различий между городами, кажется, в том, что в маленьких городах лучше покупают пиццу с фаршем. Если в Таллинне она занимает в рейтинге готовой пищи девятое место и в Тарту — пятое место, то в Ряпина она на первом, в Мярьямаа и Тырва на втором и в Пылтсамаа на третьем месте.

В маленьких городах чаще попадают в продуктовую корзину и всевозможные блюда из картофеля — картофельная запеканка и ветчиной, картофельное пюре с гуляшом, картофельное пюре, картофель с беконом и сыром.

В десятке фаворитов тартусцев можно найти и мульгикапсад — готовое блюдо, которое, например, в список предпочтений жителей столицы не входит.

Tallinn Hockey weekend
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