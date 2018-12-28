28.12.2018, 07:50

ТОП-5 печалей уходящего года, заставивших эстоноземельца смахнуть потребительскую слезу

 (5)
на каком месте подорожание алкоголя?
rus.delfi.ee
EST 1

Высокие цены, поднятие акцизов и прочие проблемы...

Перечисляем события уходящего года, опечалившие жителей Эстонии.

5 место — высокие цены на продукты питания.
4 место — лавины звонков от мошенников.

Что же попало в ”почетную” тройку?

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