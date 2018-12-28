28.12.2018, 07:50
ТОП-5 печалей уходящего года, заставивших эстоноземельца смахнуть потребительскую слезу(5)
на каком месте подорожание алкоголя?
Высокие цены, поднятие акцизов и прочие проблемы...
Высокие цены, поднятие акцизов и прочие проблемы...
Перечисляем события уходящего года, опечалившие жителей Эстонии.
5 место — высокие цены на продукты питания.
4 место — лавины звонков от мошенников.
Что же попало в ”почетную” тройку?
Смотрите видео!
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