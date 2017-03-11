ТОП 5 квартир и домов: о таком эксклюзивном жилье мечтают многие

Феврале посетители портала City24.ee чаще всего просматривали объявления о продаже и аренде эксклюзивных квартир. Смотрите Топ-5 самых популярных объявлений!

1. Квартира, Таллинн, 52,5 m2, 76 000 €

Уникальная квартира в Мустамяэ, которую оформил архитектор итальяно-американского происхождения Джузеппе Провензано. Эту квартиру снимали для многих дизайнерских и архитектурных журналов по всему миру. Больше фото здесь.



2. Квартира, Таллинн, 86 m2, 252 000 €

Высокие потолки, умело подчеркнутые каменные стены. Полы – из качественного дубового паркета. Дом, в котором находится квартира, построен в Нымме в 1959 году. Больше фото найдете здесь.

3. Частный дом, Таллинн, 150 m2, 324 900 €

Дом полностью реновирован в 2008 году, для ремонта использовались только самые современные решения и материалы. Также сохранена историческая самобытность дома. Качество реновации дома сертифицировано Департаментом культурных ценностей. Больше фото найдете здесь.

4. Квартира, Таллинн, 32,8 m2, 75 000 €

Однокомнатная квартира в хорошем состоянии и с открытой планировкой в столичном районе Кристийне. Она полностью отремонтирована в 2016 году. Уюта ей добавляет биокамин. Больше фото найдете здесь.

5. Квартира, Таллинн, 106 m2, 169 000 €

Открытая и светлая квартира занимает два последних этажа деревянного отремонтированного дома в центре. Больше фото найдете здесь.