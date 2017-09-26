ТОП 5: Крупнейшие скандалы, в которые попадали эстонские торговые сети

Говорят, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Так и местным розничным сетям иногда случается опростоволоситься. Какие крупнейшие скандалы в СМИ связаны с крупнейшими розничными сетями Эстонии?
На прошлой неделе внимание СМИ привлекла Prisma в связи с сокращением 36 работников в магазинах Тарту и Таллинна. Сокращение и опустевшие полки заставляют спекулировать, не планирует ли розничная сеть свернуть деятельность в Эстонии.
Смотрите на видео, какие скандалы в СМИ ассоциируются у редакции Delfi Kasulik с крупнейшими розничными сетями Эстонии:
5. Сокращение и пустые полки в Prisma.
4. Журналистский эксперимент в 2011 году: нечеловеческие условия для работников, бухгалтерия в кассе и проблема владения языком в Maxima.
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3. История в Selver весной этого года: кассир каждый месяц остается должен работодателю из-за недостачи в кассе.
2. Мясной скандал в Rimi в 2010 году: большую часть мяса закупали у иностранных производителей, а не в Эстонии.
1. Рапорт Языковой инспекции в этом году: работники Maxima чаще всего попадаются на том, что не владеют эстонским языком.