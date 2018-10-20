ТОП 5: Какой из таллиннских торговых центров с большим отрывом лидирует по количеству покупателей?

Осенью 2018 года среди жителей Таллинна и Харьюмаа самым популярным местом покупок с большим перевесом по-прежнему является торговый центр Ülemiste, в котором в течение двух месяцев покупала товары треть жителей. Со значительным отрывом за ним следуют торговые центры Kristiine и Rocca al Mare.

"Если в последние годы количество покупателей Kristiine и Rocca al Mare, несмотря на быстрый рост у Ülemiste, оставалось относительно стабильным, то в этом году круг покупателей всех трех лидеров сузился. Это означает, что если раньше активно покупали в нескольких торговых центрах, то теперь сосредотачиваются, скорее, на одном", — сказала эксперт по исследованиям Emor Керстен Йыги.