ТОП 5: Какой из таллиннских торговых центров с большим отрывом лидирует по количеству покупателей?(35)
Еще до больших изменений на таллиннском рынке торговли Kantar Emor обрисовал конкурентную ситуацию между торговыми центрами.
Еще до больших изменений на таллиннском рынке торговли Kantar Emor обрисовал конкурентную ситуацию между торговыми центрами.
Осенью 2018 года среди жителей Таллинна и Харьюмаа самым популярным местом покупок с большим перевесом по-прежнему является торговый центр Ülemiste, в котором в течение двух месяцев покупала товары треть жителей. Со значительным отрывом за ним следуют торговые центры Kristiine и Rocca al Mare.
"Если в последние годы количество покупателей Kristiine и Rocca al Mare, несмотря на быстрый рост у Ülemiste, оставалось относительно стабильным, то в этом году круг покупателей всех трех лидеров сузился. Это означает, что если раньше активно покупали в нескольких торговых центрах, то теперь сосредотачиваются, скорее, на одном", — сказала эксперт по исследованиям Emor Керстен Йыги.
Из находящихся в торговых центрах магазинов наиболее привлекательны для клиентов магазин одежды H&M, магазин обуви NS King и магазин косметики и парфюмерии I.L.U.
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