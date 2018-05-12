ТОП-3: Продукты, которые больше всего подорожали за год

Покупательские корзины Delfi Kasulik дают возможность ответить на важный вопрос: какие продукты за год больше всего прибавили в цене?

Для этого сравнили покупательские корзины в мае 2017 года и в мае 2018 года и выбрали три продукта, которые сейчас гораздо дороже, чем тогда.

Алкоголь

Если ровно год назад в Maxima еще можно было купить пол-литра пива Saku Originaal за 0,98 евро (вместе с залогом), то теперь это же пиво там стоит целых 1,49 евро. Виновато, разумеется, повышение ставки акциза на алкоголь.

Яйца

Куриные яйца EGGO L в мае 2017 года еще можно было найти, например, в магазинах Coop по цене 1,25 евро, однако теперь в том же магазине они стоят уже 1,89 евро. Цена на яйца подскочила осенью, когда в Европе разразился яичный кризис — в куриных яйцах нашли опасный пестицид фипронил.

Сливочное масло