ТОП 25 самых ужасных паролей. Если вы обнаружили в этом списке свой, то немедленно смените его!

TOP 25

1. 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 111111

7. 1234567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

11. princess

12. admin

13. welcom

14. 666666

15. abc123

16. football

17. 123123

18. monkey

19. 654321

20. !@#$%^&*

21. charlie

22. aa123456

23. donald

24. password1

25. qwerty123

Если вы нашли в этом списке пароль, который используете, то лучше замените его на что-то более надежное.