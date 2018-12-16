16.12.2018, 20:25
ТОП 25 самых ужасных паролей. Если вы обнаружили в этом списке свой, то немедленно смените его!(11)
Администратор паролей SplashData опубликовал ежегодный отчет, в котором привел 25 "самых ужасных" паролей.
Администратор паролей SplashData опубликовал ежегодный отчет, в котором привел 25 "самых ужасных" паролей.
TOP 25
1. 123456
2. password
3. 123456789
4. 12345678
5. 12345
6. 111111
7. 1234567
8. sunshine
9. qwerty
10. iloveyou
11. princess
12. admin
13. welcom
14. 666666
15. abc123
16. football
17. 123123
18. monkey
19. 654321
20. !@#$%^&*
21. charlie
22. aa123456
23. donald
24. password1
25. qwerty123
Если вы нашли в этом списке пароль, который используете, то лучше замените его на что-то более надежное.
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