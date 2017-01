Pilt on illustratiivne

В ходе ежегодного исследования CV Keskus.ee вновь выяснились самые востребованные работодатели Эстонии, т. е. предприятия, на которых жители Эстонии больше всего хотели бы работать. Eesti Energia, четыре раза занимавшее первое место в течение пяти лет, и в этом году оказалось на первых позициях рейтинга, в тройку лучших попало также новое предприятие.

”В инициированном CV Keskus.ee традиционном исследовании по выяснению самого привлекательного работодателя Эстонии в этом году участвовало свыше 6000 человек, — сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. — Самым привлекательным работодателем Эстонии, т. е. предприятием, где хотели бы работать эстонские соискатели работы, в этом году было выбрано Eesti Energia, которого в последние годы смогло сместить с первого места только Skype, выбранное самым привлекательным работодателем в 2014 году”.

По словам Хенри Аувяэрта, за успехом Eesti Energia работники видят хорошие возможности для карьеры, конкурентоспособную зарплату и доверенную работникам большую ответственность. ”На рынке труда Эстонии движется опыт отношений с работодателями, как хороший, так и плохой, поэтому о деятельности крупнейшего в Эстонии работодателя осведомлены тысячи работников Эстонии, в кругу знакомых которых уже упоминался опыт работы с упомянутым работодателем, — сказал Аувяэрт. — Очередной титул самого привлекательного работодателя Эстонии говорит о том, что Eesti Energia удалось создать крепкий положительный имидж в глазах многих сегодняшних, бывших и будущих работников”.

Второе место в рейтинге самых привлекательных предприятий Эстонии в этом году заняло Telia, на третье место вышел Swedbank, впервые обошедший за пять лет Transferwise и Skype.

Среди работников моложе 35 лет титул самого привлекательного предприятия в этом году отняло у Skype также Eesti Energia, укрепившее тем самым свою репутацию и у работников молодого поколения. На второе место молодые работники поставили Skype, на третье — Swedbank, на четвертое — Transferwise и на пятое — Telia Eesti.

В ходе исследования выяснилось, что самыми привлекательными работодателями Эстонии работники считают предприятия с конкурентоспособной зарплатой, возможностями развития и карьеры, прозрачным и честным стилем руководства. На репутацию предприятия отрицательно влияют ошибки в управлении и нестабильность рабочего места. Хороший имидж работодателя также способствует экономии при найме работников — работодатель с плохой репутацией, чтобы нанять талантливого работника, должен предложить значительно более высокую зарплату, но и это не всегда заставит работника пойти работать на это предприятие.

ТОП 20 лучших работодателей:

Место (Место в прошлом году) Наименование/бренд

1. (1.) Eesti Energia AS

2. (3.) Telia Eesti AS

3. (5.) Swedbank AS

4. (2.) Skype Technologies OÜ

5. (4.) Transferwise Ltd Eesti filiaal

6. (6.) AS Tallink Grupp

7. (11.) ABB AS

8. (7.) OÜ Playtech Estonia

9. (8.) AS LHV Pank

10. (9.) AS SEB Pank

11. (-) Elisa Eesti AS

12. (14) Nortal AS

13. (12.) Центр управления государственными лесами (RMK)

14. (16) Microsoft Estonia OÜ

15. (10.) Рийгикогу

16. (17.) AS Merko Ehitus Eesti

17. (-) Pipedrive OÜ

18. (19) Kalev AS

19. (-) Тартуский университет

20. (-) Kaubamaja AS

Из рейтинга выбыли Силы обороны Эстонии (в прошлом году 13-е место), Эстонское национальное телерадиовещание (15-е место), Банк Эстонии (18-е место) и Ericsson Eesti AS (20-е место). Новые предприятия, попавшие в ТОП 20: Elisa Eesti AS, Pipedrive OÜ, Тартуский университет и Kaubamaja AS.

Свой вклад в исследование внесли свыше 6000 респондентов со всей Эстонии разных возрастных групп. При составлении рейтинга помимо лучших работодателей учитывалась также отрицательная обратная связь, т. е. работники информировали о предприятиях, куда они никогда не пошли бы работать.