ТОП 10 вещей, которые Samsung Galaxy S8 умеет делать, а iPhone 7 — нет 13

Нет, кофе в постель пока не приносит, хотя за такие деньги (особенно S8+) и мог бы. Если вы всерьез раздумываете о покупке трубки, срочно читайте этот текст — будете знать, как тролить друзей и коллег с их жалкими "айфонами", пишет TechLife.

Правда, TechLife не был бы "Течлайфом", если бы в некоторые душистые бочки меда не положил пару ложек дегтя. Не все гладко в датском королевстве и будет только честно, если мы предупредим вас заранее. Поехали?

1. По Bluetooth можно подключить два "получателя" звука

И Samsung Galaxy S8, и S8+ — оба поддерживают Bluetooth 5.0. Это: в четыре раза больший радиус, в восемь раз большая скорость передачи данных. А главное — возможность подключить сразу пару наушников или гарнитур.

Вдвоем слушать музыку? Участвовать в видеоконференции? Да — легко! С новыми Samsung Galaxy S8, и S8+!!!

При условии, конечно, что вы найдете и купите пару Bluetooth-наушников или гарнитур с поддержкой Bluetooth 5.0.

2. Вы можете купить Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition

Сомнительное преимущество над iPhone 7, однако оно все же есть. "Мелкомягкая" версия отличается от обычной предустановкой офисных приложений Microsoft, а больше, по сути, и ничем. Даже стоить будет столько же.

Одна беда — в продаже только в фирменных магазинах Microsoft в США. С другой стороны — запретный плод сладок и у вас теперь есть цель с большой буквы "Ц": купить, во что бы то ни стало, Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition. Так, чисто поржать.

3. Больше места на экране за счет бОльшей диагонали

У модели S8 это 5,8 дюйма, а у s8+ — 6,2 дюйма. У iPhone 7 диагональ дисплея жалкие 4,7 дюйма, а у iPhone 7 Plus — 5,5 дюйма.

НО

Милая особенность, о которой мало кто говорит, заключается в том, что соотношение сторон у S8 нестандартное — 18.5:9 против обычных 16:9. Как наши коллеги из The Verge справедливо указывают, для того, чтобы вычислить площадь экрана Galaxy S8 и сравнить с конкурентами, нужно вспомнить основы геометрии. Если это сделать, то окажется, что "полезная площадь" экрана Galaxy S8 не больше или незначительно больше конкурентов, у которых "жалкие" 5,5-дюймовые экраны.

Кстати, многих покупателей трубки может ждать неприятный сюрприз — не все разработчики программ для Android возьмут за труд адаптировать свои творения под нестандартное соотношение сторон. Наслаждайтесь черными полосками! По крайней мере, они будут действительно черными, спасибо отличным экранам Samsung.

4. Сканер сетчатки глаза и возможность разлочить экран с помощью селфи

В Samsung Galaxy S8/S8+ целых три биометрических способа спрятать свои секреты. К стандартному отпечатку пальцев добавился сканер сетчатки глаза и ПО, анализирующее физиономию владельца, спасибо новой 8MPix камере.

НО

Во-первых, кое-кому уже удалось обойти селфи-стража с помощью банальной фотографии. Это делает функцию не просто бесполезной, но опасно-бесполезной. Не доверяйте ей свои самые интимные секреты.

Во-вторых, сканер отпечатков пальцев с лицевой панели был перенесен на заднюю и расположен рядом с основной камерой. Что вы будете делать, разлочивая трубку пальчиком? Правильно, промахиваться и тыкать им в камеру. А потом ругаться на "грязные" и "размытые" фотографии. Есть только одна компания, которая рутинно проделывает этот трюк со своими пользователями, но ее смартфонов больше нет на латвийском рынке.

Остается сканер сетчатки? Но погодите, пока трубка попадет к нам в руки, и мы посмотрим, работает ли она с очками…

5. Беспроводная зарядка и функция быстрой зарядки

Да, смартфоны Samsung традиционно заряжаются беспроводным образом (и все больше новых автомашин продаются с совместимыми "кармашками", которые могут их подзаряжать — это адски удобно). И да, смартфоны Samsung поддерживают функцию быстрой зарядки.

И то, и другое может дебютировать в iPhone 8 (или как его там Apple назовет). А может и не дебютировать. Как повезет.

6. Наличие 3,5-мм аудио-разъема

На это фанатам Apple тоже нечего возразить. Они слишком заняты тем, что зарабатывают на новые беспроводные наушники или откладывают деньги с обедов на кучу разных переходников для своих многочисленных проводов, которые делают использование гаджетов Apple таким же муторным и путанным, как этот абзац текста, который кажется бесконечным и потому создается ощущение, что автор просто издевается над вами. Но это не автор издевается. Это Apple.

7. Поддержка виртуальной реальности и очки-компаньон

Это тоже святая правда, и Apple пока нечего возразить на это. Конечно, полезность VR можно и нужно ставить под сомнение, но всегда лучше иметь возможность делать что-то бесполезное и не хотеть этого делать, чем хотеть делать, но не иметь такой возможности. Даже теоретически.

Запишите это в свой цитатник, кстати — цитата 2017 года. Потом внукам покажите.

8. Возможность подключения к монитору и работы как с PC

Эта док-станция называется DeX, будет стоить денег и для простого смертного ее полезность — большой-большой вопрос. Но, во-первых, см. Великую Цитату из пункта номер семь, а во-вторых, эта функция предназначена для корпораций. Тех самых, которые часто используют iPhone как стандарт. Или не используют? Или используют, но с радостью перейдут на Samsung Galaxy S8? Тайна, покрытая мраком.

В любом случае, не будем критиковать то, чем не пользовались и, одновременно, чью полезность сложно или невозможно оценить ввиду того, что до сих пор никто ничего подобного не делал. Ну, кроме Microsoft. Но Microsoft не в счет, потому что она это сделала для смартфонов под управлением Windows 10, которые были проигнорированы покупателями.

9. У Bixby есть глаза, а у Siri — нет

Samsung Bixby — это такой же виртуальный помощник, как и Apple Siri, только умеет работать с камерой. Например, вы можете сфотографировать книгу и Bixby вам что-то про нее расскажет (как минимум — где купить). Или вывеску — и Bixby найдет отзывы о заведении и, если повезет, меню.

Если эта функция работает, как заявлено — то это гениально. Почему Apple и Google до этого не додумались?! У нас есть только одна догадка, но она кажется слишком невероятной. Нет, не может быть.

10. Samsung Galaxy S8 новее, а значит — инновационнее!

С этим очень трудно поспорить. Вдумайтесь только: если сегодня купить iPhone 7/7 Plus, это что — вы покупаете смартфон 2016 года?! Samsung Galaxy S8/S8+ на полгода младше, а эти полгода в нашей индустрии — это практически шесть месяцев! Колоссальный срок, за который можно совершить не один технологический прорыв и приготовить действительно потрясающее устройство с массой революционных функций.

А можно сделать Galaxy S8.