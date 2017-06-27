ТОП 10: Смотрите, какие продукты эстоноземельцы скупали в преддверии Яанова дня

Розничные сети дали обзор того, какие были самые популярные покупки на неделе Яанова дня.
ТОП 10 Coop:
1. Фрукты
2. Некрепкое светлое пиво
3. Овощи
4. Свинина
5. Колбаски
6. Конфеты
7. Чипсы
8. Коловые напитки
9. Long-drink
10. Сидр
ТОП 10 Prisma:
1. Сырки
2. Пастеризованное молоко
3. Светлое пиво, местное
4. Арбузы
5. Помидоры
6. Обычная сметана
7. Бананы
8. Картофель
9. Мороженое на палочке
10. Сливки для кофе
ТОП 10 Rimi:
1. Арбуз
2. Свинина
3. Охлажденный лосось
4. Домашнее светлое пиво
5. Черешня
6. Банан
7. Сыр
8. Персик
9. Сливочное масло
10. Водка
ТОП 10 Maxima:
1. Арбуз
2. Помидоры
3. Свежий картофель
4. Светлое пиво
5. Огурцы
6. Бананы
7. Молоко
8. Яйца
9. Сметана
10. Сахар