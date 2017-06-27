27.06.2017, 21:00

ТОП 10: Смотрите, какие продукты эстоноземельцы скупали в преддверии Яанова дня

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rus.delfi.ee
EST
Pärnamäe Rimi avamine
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Розничные сети дали обзор того, какие были самые популярные покупки на неделе Яанова дня.

ТОП 10 Coop:

1. Фрукты

2. Некрепкое светлое пиво

3. Овощи

4. Свинина

5. Колбаски

6. Конфеты

7. Чипсы

8. Коловые напитки

9. Long-drink

10. Сидр


ТОП 10 Prisma:

1. Сырки

2. Пастеризованное молоко

3. Светлое пиво, местное

4. Арбузы

5. Помидоры

6. Обычная сметана

7. Бананы

8. Картофель

9. Мороженое на палочке

10. Сливки для кофе


ТОП 10 Rimi:

1. Арбуз

2. Свинина

3. Охлажденный лосось

4. Домашнее светлое пиво

5. Черешня

6. Банан

7. Сыр

8. Персик

9. Сливочное масло

10. Водка


ТОП 10 Maxima:

1. Арбуз

2. Помидоры

3. Свежий картофель

4. Светлое пиво

5. Огурцы

6. Бананы

7. Молоко

8. Яйца

9. Сметана

10. Сахар

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