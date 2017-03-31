ТОП 10 сфер, где за год больше всего выросли зарплаты

Если опираться на данные бесплатного портала исследований зарплат Palgad.ee, то реальные зарплаты в первом квартале 2017 года по сравнению с зарплатами в этот же период прошлого года больше всего повысились именно в этих сферах.
Страхование - на 330 евро
Сельское хозяйство / пищевая промышленность - на 170 евро
Электричество и энергетика - на 94 евро
Бизнес / коммерция / торговля - на 74 евро
Деревообрабатывающая промышленность - на 63 евро
Высшее руководство - на 60 евро
Обслуживание - на 58 евро
Производство - на 55 евро
Персонал / вербовка - на 50 евро
Narva, Квартира, 72 000 EUR
Kohtla-Järve vald, Дом, 80 000 EUR
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