31.03.2017, 07:15

ТОП 10 сфер, где за год больше всего выросли зарплаты

 (8)
rus.delfi.ee
EST
ТОП 10 сфер, где за год больше всего выросли зарплаты
Foto: Andres Putting

Если опираться на данные бесплатного портала исследований зарплат Palgad.ee, то реальные зарплаты в первом квартале 2017 года по сравнению с зарплатами в этот же период прошлого года больше всего повысились именно в этих сферах.

Страхование - на 330 евро

Сельское хозяйство / пищевая промышленность - на 170 евро

Электричество и энергетика - на 94 евро

Бизнес / коммерция / торговля - на 74 евро

Деревообрабатывающая промышленность - на 63 евро

Высшее руководство - на 60 евро

Обслуживание - на 58 евро

Производство - на 55 евро

Персонал / вербовка - на 50 евро

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