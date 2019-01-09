ТОП 10 самых продаваемых в Эстонии в 2018 году марок и моделей автомобилей

В 2018 году в Эстонии было продано в общей сложности 25 387 новых автомобилей, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Представляем вашему вниманию рейтинг самых популярных среди жителей Эстонии марок и моделей автомобилей.
В 2018 году в Эстонии было продано в общей сложности 25 387 новых автомобилей, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Представляем вашему вниманию рейтинг самых популярных среди жителей Эстонии марок и моделей автомобилей.
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