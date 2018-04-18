ТОП-10: Предприятия с лучшим обслуживанием в Эстонии

В марте — месяце образцового обслуживания — проводилась общереспубликанская кампания ”Kiida teenindajat” (”Похвали обслуживающий персонал”). В ходе кампании поступило около 46 500 благодарственных откликов клиентов, на основании которых были определены предприятия с самой высокой культурой обслуживания в 2018 году, сказано в пресс-релизе.

Как сообщил организатор конкурса Урмас Кыйв, в первую десятку лучших предприятий попали в первую очередь заведения розничной торговли, которые по роду свой деятельности непосредственно связаны с обслуживанием клиентов. ”За высокой культурой обслуживания стоит большая, целенаправленная работа и, конечно, значительные инвестиции — именно этим объясняется постоянное присутствие на первых местах рейтинга одних и тех же предприятий”, — отметил Кыйв.

”Вот уже второй год подряд наибольших похвал удостаивается обслуживающий персонал магазина Selver. Кроме него, с прошлого года в первой десятке лучших остались еще пять предприятий. В этом году к ним добавились также Tele2, R-Kiosk, Koduekstra и Ergo Kindlustus".