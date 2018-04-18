18.04.2018, 12:10

ТОП-10: Предприятия с лучшим обслуживанием в Эстонии

 (2)
rus.delfi.ee
EST 1
Laagri selver
Laagri selverFoto: Rauno Volmar

В марте — месяце образцового обслуживания — проводилась общереспубликанская кампания ”Kiida teenindajat” (”Похвали обслуживающий персонал”). В ходе кампании поступило около 46 500 благодарственных откликов клиентов, на основании которых были определены предприятия с самой высокой культурой обслуживания в 2018 году, сказано в пресс-релизе.

Как сообщил организатор конкурса Урмас Кыйв, в первую десятку лучших предприятий попали в первую очередь заведения розничной торговли, которые по роду свой деятельности непосредственно связаны с обслуживанием клиентов. ”За высокой культурой обслуживания стоит большая, целенаправленная работа и, конечно, значительные инвестиции — именно этим объясняется постоянное присутствие на первых местах рейтинга одних и тех же предприятий”, — отметил Кыйв.

”Вот уже второй год подряд наибольших похвал удостаивается обслуживающий персонал магазина Selver. Кроме него, с прошлого года в первой десятке лучших остались еще пять предприятий. В этом году к ним добавились также Tele2, R-Kiosk, Koduekstra и Ergo Kindlustus".

10 предприятий с самым лучшим обслуживанием в Эстонии:

1. Selver
2. Swedbank
3. R-Kiosk
4. Baltic Restaurants
5. Olerex
6. Põldma Kaubandus
7. Tele2
8. Koduekstra
9. ERGO Kindlustus
10. Olympic Casino

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ




ВИДЕО: В Эстонии готовят спектакль по книге предполагаемого “духовника Путина”, епископа РПЦ Тихона (Шевкунова)

18.04.2018
Грядущей осенью, 4 октября 2018 года, в Таллинне будет реализован уникальный проект — литературно-музыкальный спектакль по знаменитой книге “Несвятые святые” Тихона Шевкунова, архиерея РПЦ и викария Патриарха Кирилла. Автором идеи спектакля и его продюсером стала известная в Эстонии деятель культуры Марина Теэ, в качестве постановщика приглашен профессор культуры и искусств МГУ, режиссер Игорь Скляр, а за музыкальную составляющую отвечает дирижер духового оркестра Сил обороны Эстонии Пеэтер Саан.

Сегодня авторы будущего спектакля пришли в студию DELFI, чтобы рассказать о начале работы над постановкой и о её будущей концепции.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Полиция все чаще выписывает наркозависимым штраф, а эксперты советуют отказаться от этой практики

18.04.2018
В начале марта Герда (имя изменено — прим.ред.) вместе с друзьями отправилась на вечеринку в Хаапсалу. Несколькими днями ранее она употребила амфетамин, но в этот вечер решила принять бутират (жидкий экстази), пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Префект по следам трагедии в Кохтла-Ярве: если вам кажется, что кто-то зовет на помощь, звоните в полицию

18.04.2018
Глава Идаской префектуры Тарво Крууп в комментарии Eesti Päevaleht выразил озабоченность тем, что в ночь убийства девушки в Кохтла-Ярве люди слышали крики, но не отреагировали.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
-20% Meeste käekell Police DIAMONDBACK PL.14376JSB/04
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
159,20 €

ТОП-10: Предприятия с лучшим обслуживанием в Эстонии

18.04.2018
В марте — месяце образцового обслуживания — проводилась общереспубликанская кампания ”Kiida teenindajat” (”Похвали обслуживающий персонал”). В ходе кампании поступило около 46 500 благодарственных откликов клиентов, на основании которых были определены предприятия с самой высокой культурой обслуживания в 2018 году, сказано в пресс-релизе.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эстония перешла на Европейскую систему высот

18.04.2018
Таллинский департамент городского планирования извещает, что переходный период для систем отсчета высот завершился. С нынешнего года в Эстонии основой для отсчета уровня абсолютных высот и впадин служит Амстердамский ноль, принятый как стандарт в большей части Европы.
Подробнее


Роскомнадзор блокирует миллионы сетевых адресов, но Telegram работает. Почему?

18.04.2018
С 16 апреля Роскомнадзор безуспешно пытается заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Ведомство побило собственный рекорд по числу заблокированных сетевых адресов за сутки, но мессенджер все еще работает. Как ему это удается и сколько он еще продержится?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Стулом по спине, или Когда ученики нападают на учителей

18.04.2018
Главный эксперт отдела школьной сети Министерства образования и науки Юрген Ракасельг говорит, что количество случаев насилия в школе с годами уменьшилось, но время от времени все же такое случается, пишет Õhtuleht.
Подробнее