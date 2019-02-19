19.02.2019, 20:10

ТОП 10: Какие алкогольные напитки эстонцы чаще всего покупают в приграничных магазинах Латвии


rus.delfi.ee
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Alkoralli
AlkoralliFoto: Ago Tammik

Латвийская торговая сеть SuperAlko представила Delfi Kasulik данные о продаже алкоголя в своих магазинах, находящихся на границе с Эстонией. Топы продаж были составлены на основании проданных литров алкоголя.

Получилось три топа: крепкий алкоголь, слабоалкогольные напитки и вино с шампанским.

Самый популярный крепкий алкоголь — Taxi Vodka, которая в Латвии стоит 4,99 евро, а в Эстонии — более 9 евро (PET означает пластиковую тару). Среди слабоалкогольных напитков популярнее всего пиво, которое закупают ящиками. Топ вина и шампанского же возглавляет Martini Asti.

Смотрите все три топа!

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