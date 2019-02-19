ТОП 10: Какие алкогольные напитки эстонцы чаще всего покупают в приграничных магазинах Латвии

Получилось три топа: крепкий алкоголь, слабоалкогольные напитки и вино с шампанским.

Самый популярный крепкий алкоголь — Taxi Vodka, которая в Латвии стоит 4,99 евро, а в Эстонии — более 9 евро (PET означает пластиковую тару). Среди слабоалкогольных напитков популярнее всего пиво, которое закупают ящиками. Топ вина и шампанского же возглавляет Martini Asti.